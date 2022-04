Caselle in Pittari, fondi Pnrr per rafforzare l’assistenza sul territorio

CASELLE IN PITTARI. Fondi Pnrr per il potenziamento dell’assistenza territoriale. E’ questa la volontà dell’amministrazione comunale di Caselle in Pittari, guidata dal sindaco Giampiero Nuzzo. L’Asl Salerno di recente aveva chiesto la disponibilità dei comuni a candidare a finanziamento progetti di adeguamento o ampliamento di immobili comunali da destinare successivamente ad ospitare servizi sanitari.

Un locale per potenziare l’assistenza a Caselle in Pittari

Nello specifico l’obiettivo è quello di rafforzare la prevenzione e i servizi sanitari sul territorio. Caselle in Pittari ha proposto l’immobile dell’ex scuola elementare in viale Roma.

L’intenzione è quello di destinarlo a dimora per le persone anziane. Lo stesso verrà concesso in comodato all’Asl affinché proceda alla candidatura a finanziamento delle opere.