Serie D girone I: domani in campo Gelbison e Polisportiva Santa Maria

Giovedi in campo per la quarta serie con un turno infrasettimanale alle porte: per le squadre del nostro territorio, dopo le sfide della passata domenica, occhi puntati sul girone I di Serie D che vede inserite Polisportiva Santa Maria e Gelbioson.

Serie D girone I: trasferta per la Gelbison, in casa la Polisportiva Santa Maria

Dopo il successo per 4-2 contro il Cittanova torna al “Morra” la Gelbison. La capolista del girone I di Serie D deve vincere per tenere lontana la Cavese e Lamezia opposte: avversario dei rossoblù di mister Gianluca Esposito il temibile Acireale. Cerca riscatto dopo il passo falso di Castrovillari, invece, la Polisportiva Santa Maria di mister Angelo Nicoletti. I giallorossi al “Carrano” ospiteranno il Giarre.

Il prossimo turno il numero 33 in programma

La classifica

Nel gruppo I di quarta serie I rossoblù sono sempre al comando mentre i giallorossi in zona tranquilla di classifica.

La classifica marcatori

La classifica dei bomber del gruppo I del torneo Nazional Dilettanti, Maggio e Gagliardi nelle zone alte.