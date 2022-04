L’Almanacco del 13 aprile 2022

Almanacco del 13 aprile 2022:

Santi del giorno: San Martino I (Papa e Martire)

San Caradoco (Eremita nel Galles)

San Marice

San Marzio (Abate in Alvernia)

San Sabas Reyes Salazar (Martire Messicano)

Sant’Orso di Ravenna (Vescovo)

Sant’Albertino da Montone (Abate)

Sant’Ermenegildo (Martire)

Santi Carpo, Papilo, Agatonica e compagni (Martiri)

Etimologia: Ida, deriva dall’antico termine tedesco “id”, “attività, opera”, questo personale attestato sin dal X secolo e discretamente diffuso anche in Italia: è tuttavia più comune in Inghilterra, Germania e Francia, dove per la prima volta è documentato.

Proverbio del giorno:

Chi pon cavolo d’aprile, tutto l’anno se ne ride.

Aforisma del giorno:

Non ti affaticare intorno a cose che generano sollecitudine, perturbazioni ed affanni. Una sola cosa è necessaria: sollevare lo spirito ed amare Dio. (S. Pio da Pietrelcina)

Accadde Oggi:

1970 – Incidente nello spazio per Apollo 13: «Houston, abbiamo un problema». Una frase memorabile nella storia della conquista del cosmo. Più delle macchine e della tecnologia, furono la lucidità aritmetica e il coraggio dell’uomo a trasformare un clamoroso fallimento in una compiuta “mission impossible”. Sulla scia dell’entusiasmo creatosi attorno al successo dell’Apollo 11 (20 luglio 1969) e della celebre camminata sulla Luna di Neil Armstrong, con cui in un solo colpo erano stati offuscati i primati sovietici dello Sputnik e di Gagarin, il governo degli Stati Uniti d’America diede forte impulso al “programma Apollo”. Dopo la missione n° 12 (con le prime videoriprese a colori del satellite terrestre), la NASA avviò l’organizzazione di altre due spedizioni.

Sei nato oggi? Sei caratterizzato da un temperamento deciso ed energico che ti permetterà di raggiungere, nella professione, quel che desideri. Devi però cercare di smussare un poco gli spigoli del tuo carattere e mostrarti più disponibile e tollerante verso chi ti circonda. In amore puoi contare su di un partner affezionato ma, se non vuoi perderlo, modera l’aggressività e non pretendere di essere l’arbitro della sua vita.

Celebrità nate in questo giorno:

1808 – Antonio Meucci: La sua fama di inventore è legata a uno degli “scippi” più clamorosi della storia, di cui, seppur con un ritardo di oltre un secolo, gli è stata resa giustizia.

1906 – Samuel Beckett: Scrittore, drammaturgo e poeta, tra i più originali della prima metà del Novecento, è il maggior esponente del cosiddetto Teatro dell’assurdo. Nato a Dublino, in Irlanda.

Scomparsi oggi:

2000 – Giorgio Bassani: Autore profondamente calato nel proprio tempo, fu testimone diretto della ferocia nazi-fascista e interprete raffinato di temi universali, quali la solitudine umana e il conflitto fra realtà ed illusione, portati alla massima espressione poetica nel romanzo capolavoro Il giardino dei Finzi-Contini.

1695 – La Fontaine: Scrittore e poeta del Seicento, le sue favole sono annoverate tra i grandi classici della letteratura francese. Nato a Château-Thierry, nel nord della Francia, e morto a Parigi nell’aprile del 1695.

2002 – Alex Baroni: Una voce potente e romantica entrata nel cuore di tanti, nonostante la breve esistenza stroncata da uno spaventoso incidente in moto. Nato a Milano e morto a Roma nel 2002.