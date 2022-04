Rapina in un tabacchi ad Eboli: 1000 euro il bottino

Ancora malviventi in azione ad Eboli, una rapina è stata messa a segno questa mattina poco dopo le 7 in un tabacchi in via Giovanni XXIII, nel cuore del Rione Paterno.

Rapina ad Eboli, la dinamica

Stando alle prime ricostruzioni un uomo a bordo di un’utilitaria si è fermato davanti all’esercizio, è entrato col volto coperto e ha minacciato la titolare con un taglierino. Quindi le ha intimato di consegnare l’incasso presente in quel momento in cassa, circa 1000 euro.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire all’identità del rapinatore che è fuggito con i soldi. Nelle scorse settimane sono stati registrati altri episodi simili.