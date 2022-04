Al Comune di Camerota, consegnata Piazza Castello

Un’altra grande opera è stata consegnata al Comune di Camerota, retto dal sindaco Mario Salvatore Scarpitta. E’ stata, infatti, consegnata Piazza Castello, uno dei centri storici più belli, antichi e suggestivi del Cilento.

Piazza Castello: parole di soddisfazione da parte del primo cittadino, Mario Scarpitta

“Questa piazza rappresenta la storia del Capoluogo di Camerota; con la svelatura della statua, scelta da una commissione composta da diversi profili tra cui la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino; la piazza si arricchisce evidenziando, ancora di più, la sua importanza storica.

Ennesima opera consegnata, abbiamo svelato una bellissima opera musicale; che rappresenta il centro di Camerota, come la musica; un’opera che ha impiegato 3 anni per essere completata a causa di importanti ritrovamenti archeologici che hanno rallentato, inevitabilmente, l’opera stessa. Oggi con la svelatura dell’ultimo pezzo mancante, consegniamo a Camerota una piazza che rappresenta il cuore pulsante del centro storico.

Quest’ultima opera, rientra in un piano più ampio di valorizzazione e riqualificazione del territorio; Camerota, infatti, ha avuto anche un’altra opera importante come Palazzo Salerno, il parcheggio in Piazza San Vito e la Lentiscosa che parte da Camerota, interventi fondamentali, perchè è così che si costituisce la Camerota del futuro.

Come amministrazione, abbiamo un’idea di sviluppo a 360 gradi; di certo Camerota è il centro turistico più importante e conosciuto, ma bisogna lavorare anche su tutte le frazioni , attraverso progetti, volti allo sviluppo del centro; stiamo lavorando anche alla realizzazione di interventi da finanziare nell’ambito del PNRR; un lavoro incessante ripagato dalla stima e della cose concrete che si vedono realizzate ogni giorno”– conclude.