L’Almanacco dell’11 aprile 2022

Almanacco dell’11 aprile 2022:

Santi del giorno: Santo Stanislao (Vescovo e Martire)

San Barsanofio (Eremita)

San Domnione (Donnione) di Salona (Vescovo e Martire)

Sant’Antipa di Pergamo (Martire)

Santa Gemma Galgani (Vergine)

Etimologia: Gemma, il termine latino “Gemma” era in origine un “cognomen” abbastanza diffuso, adottato dai cristiani nell’accezione di “gemma di pianta, innesto”, con chiari riferimenti alla nuova vita, trasformatosi poi in un appellativo che indica in generale le pietre preziose.

Proverbio del giorno:

D’aprile piove per gli uomini e di maggio per le bestie.

Aforisma del giorno:

Per l’uomo non ci sono certezze e la fortuna non lo conduce necessariamente alla vecchiaia: lo congeda a suo piacimento. (Seneca)

Accadde Oggi:

1961 – Bob Dylan debutta in pubblico: Da un anonimo locale della Grande Mela alla ribalta mondiale, viaggiando tra folk, poesia, arte e impegno sociale. Si può riassumere così la scalata al successo del “menestrello di Duluth”, al secolo Bob Dylan.

2006 – Arresto del boss Provenzano: Una vittoria dello Stato attesa da 43 anni! L’arresto del capomafia Bernando Provenzano mise fine alla lunghissima latitanza di uno dei più spietati criminali di “Cosa nostra”.

Sei nato oggi? Hai una mente eclettica e la molteplicità dei tuoi interessi fa di te una persona veramente particolare. Il lavoro rappresenta l’ultimo dei tuoi pensieri e gli dedichi il minimo indispensabile di tempo ed energie. L’ideale sarebbe per te una professione decisamente fuori dal comune: ad esempio astrologo, medium o pranoterapista. In amore ti mostri molto fatalista, accogliendo quel che accade con serenità e non lasciando, nei momenti difficili, che gli eventi ti turbino più di tanto.

Celebrità nate in questo giorno:

1755 – James Parkinson: Medico, paleontologo e geologo britannico, nacque a Londra. Figlio del chirurgo John Parkinson, James studiò e si laureò alla “London Hospital Medical College” e già nel 1784 iniziò la carriera come chirurgo e, poco dopo, fu nominato membro della Medical Society di Londra.

1959 – Aleandro Baldi: Noto cantautore italiano, Aleandro Civai, in arte Baldi, nasce a Greve in Chianti, in provincia di Firenze. Non vedente dalla nascita, da bambino trascorre diversi anni in un istituto per ciechi.

Scomparsi oggi:

1977 – Jacques Prévert : Non è riduttivo se lo si ricorda come poeta dell’amore, visto che in gran parte della sua produzione domina questo sentimento spontaneo e libero, visto come unica fonte di salvezza.

1987 – Primo Levi: Nato a Torino, Primo Michele Levi viene ricordato come uno dei principali testimoni degli orrori dell’Olocausto ebraico. Un’esperienza ben presente in tutta la sua produzione di scrittore e poeta italiano.