Rutino: Piazza annessa a Via Paestum, sarà intitolata al Prof. Enzio Cetrangolo

Rutino: Piazza annessa a Via Paestum, sarà intitolata al Prof. Enzio Cetrangolo Rutino, inoltre, ha già reso omaggio al poeta; con l'esposizione di una effigie in pietra sui muri della sua casa natale in Via San Giovanni con i versi della poesia "Una sera cilentana" in tutta la sua struggente bellezza