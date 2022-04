Serie di furti al Parco Avventura di Rofrano

ROFRANO. Serie di furti al Parco Avventura Piano della Croce di Rofrano. A segnalarlo sono i gestori dell’area che dopo alcuni episodi hanno deciso di allertare i carabinieri. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza potrebbero essere utili a risalire all’identità di chi è entrato in azione e a comprendere se si tratti di un gesto di malintenzionati o di ragazzate di cattivo gusto.

Furti al Parco Avventura di Rofrano: il caso

Bottino del furto sono oggetti non di valore ingente ma funzionali alle attività del Parco Avventura. “Da oggi in poi non saranno tollerati comportamenti irrispettosi”, fanno sapere dal Parco.

Il Parco Avventura

Il Parco Avventura Piano della Croce si trova a Rofrano. In questo luogo la presenza di uno splendido bosco a terrazza di Cerri, Ontani e Castagni ha consentito di realizzare, su una superficie complessiva di due ettari, 800 m di percorsi sugli alberi divisi per livelli di difficoltà.

L’area è attrezzata da numerose e stimolanti attività da poter svolgere da soli o in compagnia, un’area picnic, da un caratteristico rifugio in montagna dotato di servizi igienici e da punti dove potersi sdraiare sul prato e vivere a pieno il contatto con la natura.

A gestire il Parco Avventura di Rofrano una cooperativa composta da giovani.