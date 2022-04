Incendio in capannone a Polla. Paura nella notte

POLLA. Attimi di paura nel corso della notte a Polla. Intorno all’una un capannone ha preso improvvisamente fuoco. Si tratta di una struttura adiacente ad un’abitazione e non distante da altri immobili.

Incendio a Polla: i soccorsi

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina che hanno dovuto faticare non poco per avere la meglio sul rogo, alimentato dal vento. Presenti anche i carabinieri della stazione di Polla. Per fortuna non si registrano feriti.

Da comprendere le cause che hanno innescato l’incendio nel capannone a Polla.