Sondaggio: Vacanze di Pasqua, dopo l’eliminazione di alcune misure anticovid, tornerai a viaggiare?

Gli effetti della guerra e il faro energia e l’aumento dei contagi impattano sulle scelte dei nostri lettori: per Pasqua le gite fuori porta possono attendere. Il 72% di voi trascorrerà le prossime festività a casa con la famiglia. La scampagnata di Pasquetta si farà all’aria aperta in campagna, come tradizione comanda, e sempre tempo permettendo. Per chi invece ama la natura ma non vuole rinunciare alle comodità l’agriturismo sembra essere la scelta migliore.

“Se la tavola con la cucina a chilometri zero resta la qualità più apprezzata – afferma la Coldiretti – a far scegliere l’agriturismo è la spinta verso un turismo di prossimità, con la riscoperta dei piccoli borghi e dei centri minori nelle campagne italiane”.

E mentre si stima un aumento dei prezzi anche per il pranzo di Pasqua, noi non vediamo l’ora di vedere le vostre tavole imbandite di tante pietanze buone.

Al prossimo sondaggio.