L’associazione Alberghi Cilento alla Bit di Milano

L’Associazione Turistica di promozione territoriale ALBERGHICILENTO.IT sarà presente alla Borsa Internazionale del Turismo2022 da l 10 al 12 Aprile alla Fiera di Milano. Un’occasione per promuovere il territorio, in un’ottica di collaborazione e sinergia con strutture alberghiere ed extra alberghiere, produttori e artigiani dell’eccellenza cilentani.

«Vogliamo perseguire la strategia di promozione del territorio sfruttando la visibilità di vetrine internazionali come abbiamo già fatto il mese scorso alla BMT di Napoli, in compartecipazione con la Regione Campania e proseguiamo ora con la Bit di Milano», fa sapere Giuseppe Rizzo.

BIT Milano rappresenta uno degli appuntamenti più attesi e importanti del mondo del turismo nazionale ed internazionale, luogo ideale per sviluppare relazioni e business, condividere esperienze e ispirare il cambiamento.

Nell’ambito della Borsa del Turismo Alberghi Cilento associata alla FENAILP (Federazione Nazionale di rappresentanza di imprenditori e professionisti) proporrà, all’interno del proprio stand con apposito materiale, le attrattive culturali, naturalistiche e i prodotti tipici.

Un momento di promozione importante per il territorio, incentrato sulla ripartenza, attraverso la cultura del luogo associata ai sapori e ai colori per sviluppare un nuovo modo di fare turismo, accoglienza e ospitalità, incontrando i Buyer internazionali con agenda di appuntamenti prefissati.

La partecipazione alla BIT di Milano rientra nella campagna di promozione turistica che l’associazione Alberghi Cilento.it in collaborazione con 2G Quality Travel Service Touroperator Nazionale specializzato in incoming Italia con sede in Emila Romagna e con Ava iBook software completo per gestire alloggi: Channel Manager. Booking Engine. Connessioni ufficiali con Booking.com, Airbnb, Expedia, HomeAway e i principali portali extra alberghieri li extra-alberghieri con la sede di Milano, intende portare avanti. Stiamo lavorando per rilanciare il Cilento affinché sia inserita in tutti i circuiti turistici, perché la crescita del territorio è naturalmente legata al turismo ed alle sue opportunità”.