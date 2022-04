Agropoli, Comune Plastic Free: volontari in campo per la raccolta dei rifiuti

AGROPOLI. Approvato un protocollo d’intesa tra l’amministrazione comunale, guidata dal primo cittadino Adamo Coppola e l’Associazione Onlus “Plastic Free”.

L’iniziativa ad Agropoli presso il Lido Venere

Domenica 10 aprile dalle ore 09:00, presso il Lido Venere, si svolgerà un’importante giornata con la raccolta dei rifiuti in spiaggia; Agropoli rientra tra i 3 Comuni, in provincia di Salerno, che parteciperà alla data Nazionale Plastic Free.

Ecco cos’è e come opera l’associazione Plastic Free

L’associazione, avvalendosi principalmente dei propri canali di comunicazione come internet, pagine social, organizza e promuove, iniziative volte a dare concreta attuazione alla lotta contro la plastica; concentrandosi in specifiche aree del territorio come parchi, spiagge ecc.

Fondamentale è l’aiuto di volontari, che scendono in campo autonomamente e gratuitamente, decidendo di partecipare all’iniziativa iscrivendosi all’associazione.

I medesimi obiettivi, trovano il supporto anche del Comune di Agropoli; che come priorità, promuove e valorizza la tutela ambientale e tutte le forme di volontariato, in campo ambientale e sociale, per migliorare il territorio, ed è attivo sulla raccolta differenziata e sulla corretta gestione dei rifiuti pericolosi.

La Plastic Free Onlus, ha come principale obiettivo quello di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità della plastica, in particolare quelle monouso, per i suoi effetti devastanti sull’intero ecosistema.