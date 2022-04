Sapri: nuovo calendario per la raccolta rifiuti e più controlli sul territorio

SAPRI. Presto nuovo calendario per la raccolta rifiuti a Sapri. La documentazione con giorni e date per il conferimento della spazzatura è stata già inviata in modalità cartacea a tutte le famiglie. Consegnati anche i nuovi contenitori e le buste biodegradabili necessarie per i rifiuti organici. Ulteriori servizi informativi e di sensibilizzazione saranno messi in campo nei prossimi giorni.

Nuovo calendario per raccolta rifiuti: aumentano anche i controlli

Contestualmente sono aumentati i controlli da parte della Polizia Municipale per accertare eventuali comportamenti scorretti da parte dei cittadini legati al conferimento dei rifiuti. Si tratta di problemi che rappresentano un danno per l’ambiente ma anche economico per tutta la comunità.

La Polizia Municipale, a questo proposito, ha reso noto che sarà potenziato il servizio di videosorveglianza per rendere più capillare il monitoraggio della città, ed evitare – soprattutto nelle zone maggiormente periferiche – l’abbandono selvaggio dei rifiuti.

Per qualsiasi ulteriore ed eventuale chiarimento o info sul nuovo servizio di raccolta, si può contattare la “General Enterprise S.r.l.” ai numeri 0975.587352 – 0975.79138 – Numero verde 800.134.444.