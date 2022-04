Montano: punta a fondi per valorizzare la biblioteca comunale

Il Comune di Montano Antilia, intende partecipare all’avviso pubblico per la richiesta di contributi a favore dei soggetti pubblici e privati proprietari di biblioteche di ente locale e d’interesse locale presenti sul territorio regionale.

Il progetto per la biblioteca di Montano

L’Ente guidato dal sindaco Luciano Trivelli, per prendere parte al suddetto avviso, ha approvato pertanto il progetto dal titolo “Biblioteca Civica Montano Antilia 2022 – Incremento arredi e attrezzature”.

L’Amministrazione Comunale, che tra i suoi obiettivi strategici ha la promozione e la valorizzazione del patrimonio culturale, ha deciso così di richiedere contributo mediante avviso pubblico regionale, per incrementare arredi e attrezzature della biblioteca comunale ubicata in Via Ciardelle (incrocio in Via Lipiani) alla frazione Massicelle presso sede del Museo del Giocattolo Povero.