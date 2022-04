Da Agropoli un documento storico sulla Salernitana

AGROPOLI. Dopo aver riportato in città lo statuto fondativo del 1919 e numerosi documenti relativi alla storia ultracentenaria dell’Unione Sportiva Salernitana, l’associazione di promozione sociale “MacteAnimo1919” recupera un altro “Graal” eccezionale dei 103 anni di vita della squadra granata.

Grazie all’archivio storico della famiglia Pecora di Agropoli ed alla sensibilità e disponibilità del signor Antonio Volpe, l’associazione dispone oggi del primo filmato video mai girato nella storia della “Bersagliera”.

Documento storico sulla Salernitana: la scoperta

Si tratta – nello specifico – di una pellicola cinematografica 35mm, girata il 16 aprile 1925 ad Agropoli, in occasione dei festeggiamenti e dell’accoglienza riservata al parlamentare Andrea Torre. In quella occasione, l’allora sindaco Attilio Pecora organizzò una gara amichevole tra l’Agropoli e la Salernitanaudax.

La partita si disputò nel primo pomeriggio nell’area urbana di Campamento, a poca distanza dalla stazione ferroviaria di Agropoli.

La pellicola

La pellicola – oggi in condizioni alquanto precarie di conservazione – è della durata complessiva di 8 minuti e 41 secondi, di cui poco più di due minuti e mezzo dedicati alla partita di “foot-ball tra Agropoli e Salerno” (come recita una delle scritte che intervallano le immagini). Infatti prima del match, la pellicola mostra l’esibizione della banda musicale, la sfilata delle scolaresche ed anche l’omaggio al monumento ai caduti della prima guerra mondiale.

Nelle immagini che scorrono con sottofondo di musiche dell’epoca, si notano gli atleti salernitani in maglia a strisce bianco-celesti scendere in campo e scontrarsi con i “cugini” cilentani in maglia azzurra. Il tutto tra l’entusiasmo della folla presente.

Il video entra dunque nel vasto patrimonio documentale dell’associazione “MacteAnimo1919” e andrà a far parte della collezione permanente del Museo Storico dell’Unione Sportiva Salernitana, in fase di realizzazione.

Il commento

“Siamo entusiasti di questo nuovo rocambolesco recupero di un pezzo della nostra storia. L’associazione Macte Animo 1919 – dichiara il presidente Umberto Adinolfi – è ora al lavoro per organizzare un momento pubblico finalizzato alla proiezione dell’incredibile filmato. Intanto siamo già sulle tracce di un altro documento eccezionale, custodito in una piccola biblioteca romana. E’ davvero bello essere dentro una storia come quella della nostra Salernitana, dove l’identità sociale si sposa perfettamente con la passione sportiva”.