Sviluppo aree interne: incontro a Vallo

Il 5 aprile presso la sede della Comunità Montana GelbisonCervati a Vallo della Lucania alle 18 si terrà l’incontro del Comitato di Coordinamento dell’Associazione per lo sviluppo delle valli del Cilento interno.

I temi di discussione guidati dal presidente Girolamo Auricchio e del suo vice Carmine Laurito, partiranno dal sostegno per le strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo – Paniere Mediterraneo, in cui verranno presentate le indicazioni per la costituzione del partenariato.

Inoltre si discuterà del sostegno per strategie di sviluppo locale sul bosco come risorsa, temi, assieme alle altre proposte dei vari partecipanti utili a stimolare lo sviluppo di progetti e di idee idonee a proposte di finanziamento pubblico.

Nell’associazione delle Aree del Cilento Interno con capofila Roccadaspide troviamo Maria Teresa Scarpa, sindaca di Gioi e Francesco De Dura, assessore del comune di Ceraso. In rappresentanza della Comunità Montana del Calore Salernitano, Antonio Morrone, sindaco di Campora, Romano Gregorio, Direttore del Parco Nazionale del Cilento, Diano e Alburni e sindaco di Laurino e Bernardo Mottola, sindaco di Monteforte Cilento. Per la Comunità Montana Alburni ci sono il sindaco di Corleto Monforte, Filippo Ferraro e il vicepresidente nazionale dell’Uncem e vicesindaco di Aquara, Vincenzo Luciano.