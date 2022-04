Orti urbani ad Agropoli: individuata nuova area

AGROPOLI. Tornano gli orti urbani. Il Comune di Agropoli ha individuato l’area che sarà dedicata al servizio. Si tratta di un terreno in via Torretta, in contrada Moio, dove in passato si svolgeva la sagra del grano.

I nuovi orti urbani ad Agropoli

Saranno dieci i lotti disponibili, della misura di 5 metri per 5. Questi verranno concessi tramite bando dopo l’approvazione del nuovo regolamento. Quello in vigore prevede l’assegnazione degli orti urbani per un periodo massimo di tre anni, tramite apposita graduatoria formulata sulla base del nucleo familiare più basso, come da dichiarazione ISEE, ai cittadini residente ad Agropoli da almeno ventiquattro mesi, che abbiano compiuto almeno 55 anni.

Gli orti urbani erano già stati attivati dall’amministrazione Alfieri negli anni scorsi, in località Mattine. I lavori di ampliamento e adeguamento del campo sportivo “Polito”, però, hanno portato alla dismissione dell’area. Ora si procederà a all’assegnazione.

Precedentemente il Comune di Agropoli disponeva di venti lotti di terreno, di circa 80 metri quadrati ciascuno. A partire dall’anno 2009 venivano concessi in comodato gratuito.