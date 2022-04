L’Almanacco del 5 aprile 2022

Almanacco del 5 aprile 2022:

Santi del giorno: San Vincenzo Ferreri (Sacerdote)

San Geraldo (Abate di Saint-Sauve)

Santa Ferbuta (Martire)

Etimologia: Gerardo, Il nome ha origini germaniche: deriva da Gerald, formato da gaira, lancia e hardhu, abile, valoroso, dal significato complessivo quindi di “abile nel maneggiare la lancia”. La variante Geraldo o Giraldo, dal germanico Gairowald, ha come secondo elemento la parola walda che significa “potente”. In questo caso il significato complessivo è “potente con la lancia”. Da questi due originari nomi germanici derivano le numerose varianti italiane, giunte direttamente, attraverso forme latine quali Gherardus o Girardus, o tramite il francese Gerard, Gerald o Giraud.

Proverbio del giorno:

Se aprile tuona e piove, porta sempre buone nuove.

Aforisma del giorno:

Mi ha fatto piacere vedere in qualche luogo uomini, per devozione, far voto d’ignoranza, come di castità, di povertà, di penitenza. (M. de Montaigne)

Accadde Oggi:

1998 – Inaugurato il ponte sospeso più lungo del mondo: Una sfida contro le forze della natura e un nuovo corso dato all’ingegneria delle costruzioni. Con il Ponte di Akashi Kaikyō il Giappone creò uno snodo di collegamento cruciale per le quattro principali isole dell’arcipelago, ottenendo con esso un primato mondiale, tuttora imbattuto.

Sei nato oggi? Il tuo temperamento tranquillo e riflessivo, l’amore per la natura, i bambini, gli animali e la capacità di apprezzare appieno le piccole gioie della vita, fanno di te una persona felice e realizzata. Nel lavoro sei molto apprezzato anche se non fai nulla per rincorrere il successo. In amore sai scegliere un partner che condivide il tuo stile di vita e col quale stabilisci una forte intesa mentale.

Celebrità nate in questo giorno:

1916 – Gregory Peck: Tra i divi assoluti di Hollywood, è stato uno degli attori di maggior fascino nella storia del cinema mondiale. Nato a La Jolla, nella California meridionale, e scomparso a Los Angeles.

1900 – Spencer Tracy Dagli anni Trenta ai Sessanta è stato il migliore attore in circolazione. Per lui parlano gli oltre sessanta film interpretati, alcuni di essi “pietre miliari” del cinema, e il record di nomination all’Oscar come “miglior attore protagonista” (condiviso con Laurence Olivier).

1588 – Thomas Hobbes: Considerato dalla gran parte degli studiosi come il maggiore pensatore politico dell’età moderna, propugnò una visione della realtà materialistica in contrasto con la metafisica cartesiana.

1928 – Enzo Cannavale: L’inconfondibile scuola eduardiana ha fatto di lui uno dei più valenti e versatili attori per quarant’anni di cinema e teatro italiani. Nato a Castellammare di Stabia.

Scomparsi oggi:

1994 – Kurt Cobain: Lo stile musicale grunge e la breve vita di eccessi, cui egli stesso pose tragicamente fine, lo hanno fatto entrare di diritto tra i maledetti del rock e tra le principali icone giovanili. Nato ad Aberdeen.

2008 – Charlton Heston: Sessant’anni di carriera ad alti livelli fanno di Charlton Heston, nome d’arte di John Charles Carter, uno dei migliori attori della storia del cinema. Nato ad Evanston, nell’Illinois, e morto a Beverly Hills.