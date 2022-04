I maestri del “fatto a mano” aprono le porte: a Tortorella il week end insolito tra le botteghe artigiane

TORTORELLA. Un insolito weekend che racconta il borgo attraverso l’artigianato. A Tortorella tutto è pronto per un fine settimana speciale, alla scoperta di chi ha creduto e fatto crescere gli antichi mestieri e l’arte del fatto a mano. Prosegue il progetto dei week end tematici nel borgo di Tortorella che, da venerdì 29 aprile a domenica 1 maggio, vedrà protagonisti i maestri artigiani del borgo che si racconteranno attraverso il loro “saper fare” le antiche arti che si tramandano nei vicoli di Tortorella.

L’iniziativa, organizzata dal Comune di Tortorella con la progettazione My Fair srl e la direzione tecnica di Fran Am Travel, rientra nell’ambito delle attività volte alla promozione del borgo messe in campo dall’amministrazione comunale. Il fine settimana prevede tour nel borgo con degustazione di formaggi locali e miele artigianale, visita alla bottega che lavora la ginestra, esperienze sensoriali nel laboratorio di sapone e tisane.

E ancora: incontro con le sarte di Tortorella e visita presso un laboratorio del ferro. Ricco il programma proposto dal Borgo di Tortorella, con aperitivi tematici, racconti delle Local operators, e momenti alla scoperta degli artigiani del territorio. I partecipanti soggiorneranno nelle strutture del borgo, dimore storiche, case vacanza, e bed and breakfast di particolare bellezza.

Per ogni informazione www.borgoditortorella.com