No al terzo mandato per De Luca: appello a Enrico Letta

Avviato l’iter legislativo contro il terzo mandato per il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. L’iniziativa parte da un gruppo di cittadini che ha interpellato il segretario del Pd Enrico Letta. Elaborata una proposta inviata ai gruppi parlamentari delle forze politiche di centro sinistra e la richiesta di un incontro a breve per illustrarne i contenuti.

Terzo mandato per De Luca: la richiesta

Nello specifico la richiesta si presenta come una legge di interpretazione autentica che impedirà, se approvata, alle leggi regionali di trasformare in senso temporalmente estensivo il vicolo dei due mandati.

Questo il testo che si propone di approvare in Parlamento prima della fine di questa legislatura: “L’articolo 2, comma 1, lett. f) della legge 2 luglio 2004 n. 165 del 2004 si interpreta nel senso che la non rieleggibilità del Presidente della Giunta regionale allo scadere del secondo mandato è vincolante dal momento dell’entrata in vigore della medesima legge n. 165 del 2 luglio 2004, indipendentemente dall’entrata in vigore delle leggi regionali di dettaglio”.

I promotori ringraziano i costituzionalisti per l’”apporto prezioso” che hanno fornito.