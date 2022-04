L’Almanacco del 4 aprile 2022

Almanacco del 4 aprile 2022:

Santi del giorno: Sant’Isidoro di Siviglia (Vescovo e Dottore della Chiesa)

San Platone (Abate in Bitinia)

Santi Agatopodo e Teodulo (Martiri)

Etimologia: Isidoro, deriva dal greco “Isidoros”, significante “dono di Iside”, antica divinità egizia. Nonostante la forte impronta pagana, il nome ebbe larga risonanza tra le prime comunità cristiane, come attestano i numerosi santi e sante omonime ricordati nel Martirologio. Oggi è scarsamente diffuso.

Proverbio del giorno:

Chi fila grosso, si vuol maritar tosto; chi fila sottile, si vuol maritar d’aprile.

Aforisma del giorno:

Tutti gli uomini d’azione sono sognatori. (James G. Huneker)

Oggi è: Pasqua. La Pasqua è la principale festa del cristianesimo e ricorda la Resurrezione di Cristo. È festeggiata la domenica successiva al primo plenilunio dopo l’equinozio di primavera. La Resurrezione di Cristo combacia, metaforicamente, con il risveglio della natura, degli alberi che rifioriscono e le temperature che diventano miti! Secondo un’antica tradizione pagana, la Pasqua coincideva con l’arrivo della primavera, che veniva festeggiata con l’offerta delle primizie di campo e sacrifici di agnelli. Tra usanze festaiole, tradizioni culinarie e riti religiosi, la Pasqua è, oggi, un momento per stare insieme, pregare (per chi crede) e festeggiare in famiglia e con gli amici!

Accadde Oggi:

1975 – Fondata la Microsoft: «Nel futuro vedo un computer su ogni scrivania e uno in ogni casa». Così il giovane Bill Gates s’immaginava il domani nel momento in cui dava vita alla sua “gallina dalle uova d’oro”, con la quale ingaggiò una sfida a distanza a colpi di tecnologia con il grande rivale Steve Jobs.

Sei nato oggi? Sei nato davvero sotto una buona stella: la fortuna ti assiste sempre e ti permette di ottenere ciò che desideri. Nel lavoro ti si presentano spesso ottime occasioni e sei aiutato da persone importanti. Cerca però di impegnarti in modo serio e costruttivo. In amore riveli un fascino particolare che fa di te una persona molto corteggiata e che ti permette di scegliere, fra molti fiori, quale cogliere.

Celebrità nate in questo giorno:

1951 – Francesco De Gregori: Nel novero dei cantautori più valenti del panorama musicale italiano, in oltre quarant’anni di carriera ha cantato un pezzo d’«Italia che lavora… che si dispera… che si…innamora». Romano doc, trascorre l’infanzia a Pescara ed a 15 anni prende in mano la chitarra, ispirandosi soprattutto al grande Fabrizio De André, di cui più tardi dirà: «Se non avessi conosciuto le canzoni di Fabrizio, non avrei mai cominciato a scrivere le mie». Il fratello Luigi, anche lui musicista, lo spinge ad esibirsi al locale capitolino “Folkstudio”, dove incontra numerosi artisti come lui alle prime, tra cui Venditti e Giorgio Lo Cascio.

1954 – Fiorella Mannoia: Artista popolare della musica leggera italiana, nelle sue canzoni si è fatta interprete delle verità e delle emozioni più intime dell’universo femminile. Nata a Roma.

1965 – Rober Downey Jr. Dal vagabondo più famoso della storia del cinema all’”uomo di ferro” dei fumetti c’è un filo rosso che si spiega con le sue eccezionali qualità di attore..

Scomparsi oggi:

1968 – Martin Luther King: Il suo nome è inscritto in quella ristretta cerchia di personalità che, con le uniche armi della parola e delle idee, hanno cambiato il mondo, continuando a distanza di decenni dalla loro scomparsa a influenzare la cultura e il modo di pensare comune.

2017 – Giovanni Sartori: Politologo stimato in patria e all’estero, i suoi editoriali sul Corriere della Sera sono una lettura imperdibile per chi vuole approfondire i diversi aspetti della vita istituzionale italiana.

1929 – Karl Benz Passato alla storia come padre della prima vettura a motore, Karl Friedrich Benz nacque a Karlsruhe, nel sud-ovest della Germania, e scomparve a Ladenburg nell’aprile del 1929.