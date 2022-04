Diocesi di Teggiano: riprendono le processioni, ecco quelle della settimana santa

“Con la consapevolezza che “la situazione sollecita tutti ad un senso di responsabilità e rispetto di attenzioni e comportamenti per limitare la diffusione del virus”, vogliamo – sottolinea Mons. Antonio De Luca, Vescovo della Diocesi di Teggiano – Policastro – riprendere anche le consuete espressioni della pietà popolare, tanto care alle nostre comunità, riscoprendone e gustandone il significato genuino e profondo, nel rispetto delle norme di tutela sanitaria ancora vigenti e con le necessarie autorizzazioni delle autorità civili. Come abbiamo ribadito con i Vescovi della Campania, “per non vanificare il tempo di prova che abbiamo a attraversato è opportuno vivere le espressioni della pietà popolare, in ottemperanza alle indicazioni offerte dai vescovi della Campania in questi anni. Il tempo che viviamo con le nuove povertà e le emergenze umanitarie ci chiama a riscoprire il valore della sobrietà ed esige segni concreti di solidarietà”. Sottolineando la necessità di vivere le nostre feste religiose nella sobrietà e con concreti segni di solidarietà, rinnovo il mio ringraziamento ai parroci, alle comunità e alle associazioni, che in diversi modi hanno dato forma alla “fantasia della carità”, non solo nell’efficacia degli aiuti materiali, ma soprattutto nella capacità di farsi vicini e solidali con chi soffre”.