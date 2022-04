Castellabate, ecco il progetto albo pretorio digitale 4.0

Con Deliberazione di Giunta n.38/2022 è stata approvata l’adesione del Comune di Castellabate al progetto Albo Pretorio digitale 4.0 per consentire la digitalizzazione degli Enti a titolo completamente gratuito.

Questo progetto di digitalizzazione, proposto da Eco adv, prevede l’installazione di info point digitali che trasmettono informazioni di pubblico interesse in modalità multilingua e con supporto di apposita app. Tali pannelli, a basso impatto ambientale, verranno installati nei pressi della Casa Comunale per offrire informazioni ai cittadini e turisti ma in modo digitale e diretto.

“Questo progetto a titolo completamente gratuito permetterà di rendere assai più fruibili le informazioni a cittadini e turisti. Comunicazioni istituzionali, informazioni turistiche e di pubblica utilità saranno veicolate attraverso questi info point. Si tratta di una grossa opportunità per il nostro Comune che si renderà totalmente fruibile digitalmente”, dichiara il Sindaco Marco Rizzo.