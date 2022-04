Agropoli: in vista delle elezioni l’Associazione AltroSpazio Aps chiarisce la sua posizione

In seguito ai diversi rumors che hanno visto l’Associazione AltroSpazio al centro di possibili schieramenti politici in vista delle elezioni comunali 2022 ad Agropoli, i membri ci tengono a chiarire la loro neutrale posizione, nei confronti degli eventuali partiti o liste civiche.

Queste le loro dichiarazioni: “In vista delle elezioni amministrative che si terranno nei prossimi mesi anche nel comune di Agropoli,

l’Associazione AltroSpazio vuole rispondere circa le voci che circolano in merito ad un possibile sostegno politico a qualsivoglia lista civica o partito politico.

L’Associazione vuole ribadire con fermezza la totale neutralità in vista delle elezioni da qualsiasi schieramento politico, in quanto gli obiettivi da realizzare prescindono in maniera assoluta dalla futura amministrazione comunale. L’Associazione non si ferma neanche durante un periodo caotico come quello delle elezioni, lavorando per il benessere sociale della comunità di riferimento.

Con la speranza che non ci sia bisogno di ribadire ancora una volta le nostre intenzioni e i nostri obiettivi, unicamente volti al miglioramento delle nostre vite.”