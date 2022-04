Tornano gli infopoint a Capaccio Paestum

CAPACCIO PAESTUM. Via libera all’attivazione degli infopoint a Capaccio Paestum. Il Comune, in vista della stagione estiva, programma l’installazione e la messa in funzione dei punti informativi. Un modo per garantire accoglienza e informazione ai tanti turisti che giungono sul territorio.

Cinque infopoint a Capaccio Paestum

L’Ente, guidato dal sindaco Franco Alfieri, ha deciso di confermare le disposizioni dello scorso anno: cinque gli infopoint dislocati sul territorio comunale nei punti strategiche: a Capaccio Scalo (via Magna Graecia), a Capaccio Capoluogo (piazza Tempone), in località Laura (zona mare), sulla SS18 (zona Aci Paeestum) e presso lo scalo ferroviario di Paestum.

Gli infopoint garantiranno promozione delle varie attività che si svolgono sul territorio comunale ma anche nei centri limitrofi come Agropoli, Castellabate, Piaggine (con cui Capaccio Paestum ha stilato dei protocolli d”intesa) nonché nel territorio dell’Unione dei Comuni Alto Cilento, di cui la città dei templi fa parte.

Il servizio

Lo scorso anno per gestire un servizio indispensabile in vista dell’estate decise di affidarsi a delle associazioni del posto associazione del posto. Queste avevano presentato dei progetti per rendere operativi gli infopoint sul territorio.