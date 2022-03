Allerta meteo: Sapri chiude le scuole. Stop anche al mercato

SAPRI. Allerta meteo di colore arancione sulla Campania. A Sapri, dove si prevede un’intensa ondata di maltempo, chiuse scuole e stop al mercato. E’ quanto prevede un’ordinanza firmata dal sindaco Antonio Gentile. Il provvedimento è valido per la giornata di venerdì primo aprile.

“Per domani risulta necessario decretare la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado aventi sede nel territorio del Comune di Sapri, nonché la sospensione del mercato settimanale di via D’Annunzio”, si legge nell’ordinanza del primo cittadino.

Ciò al fine di prevenire rischi per la pubblica e la privata incolumità che potrebbero derivare in particolare “in considerazione delle difficoltà per la circolazione stradale”.

L’allerta meteo è valido dalla mezzanotte fino alle 23.59 di domani. Previsti temporali anche intensi che potrebbero determinare un dissesto idrogeologico diffuso anche con instabilità di versante, frane superficiali e colate rapide di fango oltre che significativi ruscellamenti, voragini, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua. ​