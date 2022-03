Scoperta discarica abusiva nei pressi del Fiume Sele

SERRE. Ancora in azione nella Provincia di Salerno, il Nucleo del N.O.E.T.A.A. “Nucleo Operativo Ente Tutela Ambiente Animale”. Gli uomini della sede distaccata di Altavilla Silentina con il Coordinamento del Distaccamento di Capaccio Paestum – Agropoli, in questi giorni hanno effettuato un’operazione sulla tutela ambientale e benessere animali.

Nel comune di Serre, in località Ionta, a pochi metri dal Fiume Sele nella Riserva Naturale Foce Sele Tanagro, i due distaccamenti hanno rinvenuto due micro discariche. Immediatamente segnalate, al Sindaco e alla Polizia Locale in quanto erano presenti rifiuti pericolosi come: contenitori di veleni utilizzati nei terreni, teli di plastica, serbatoi in PVC, vetro e ferro. Trovati anche elementi per poter risalire ad un eventuale trasgressore, saranno le autorità locali a svolgere ulteriori indagini.

Il N.O.E.T.A.A. è sempre attento al territorio, operando con le proprie unita giorno per giorno per poter Tutelare il territorio, Effettuando con corsi ed aggiornamenti continui per l’ambiente e il benessere Animale.

In questi giorni sono aperte le iscrizioni sia ad Altavilla Silentina che a Capaccio Paestum – Agropoli: attualmente si sta concludendo il 5° corso Zoofilo in DAD, organizzato dal gruppo Nazionale. Il prossimo Corso partirà per fine Aprile, a breve inizieranno a Capaccio Paestum i corsi di Tutela Ambientale, Prevenzione incendi Boschivi, Inquinamento fondali marini, Spiaggiamento cetacei (Tartarughe e Delfini), Lezione sui Rettili per il riconoscimento, recupero e rilascio in natura, Ecosistema fluviale, Corsi per le trasmissioni radio alternative in emergenza e Primo soccorso.

Per informazioni: 329 1756465