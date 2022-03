Proseguono i lavori di sostituzione dei giunti sulla Cilentana

Lungo la strada statale 18/VAR “Cilentana” sono in corso i lavori di manutenzione programmata per la sostituzione dei giunti di dilatazione in corrispondenza di alcuni viadotti. Le attività proseguiranno secondo programma, salvo condizioni meteo avverse.

Gli interventi hanno preso il via a partire da lunedì 28 marzo ed interesseranno alcuni viadotti situati tra il km 126,700 ed il km 170,60 (tra i territori comunali di Salento a Santa Marina).

Per l’esecuzione dell’intervento, fino al prossimo 1° luglio – ad esclusione dei giorni festivi e prefestivi – è attivo il senso unico alternato, regolato mediante impianto semaforico, per un’estensione massima di 500 metri.

All’approssimarsi delle aree di cantiere sarà in vigore il limite di velocità di 30 km/h ed il divieto di sorpasso per tutte le categorie di veicoli.