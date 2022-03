Occupano struttura in spiaggia: sgomberati due senza tetto a Sapri

SAPRI. Da alcuni giorni sulla spiaggia di Sapri, in località Brizzi, facevano mostra di sé cumuli di rifiuti all’esterno di una struttura in cemento. All’interno, come avevano segnalato alcuni cittadini, erano presenti delle persone che trascorrevano lì la notte e si riparavano dalle intemperie.

Sgomberati due senza tetto a Sapri

Una situazione di degrado a ridosso del centro della città della Spigolatrice che ha portato all’intervento delle forze dell’ordine. I carabinieri della locale stazione sono intervenuti ieri nell’ex area della Guardia di Finanza e hanno disposto lo sgombero della struttura all’interno della quale erano presenti due senza tetto.

Sul posto anche gli uomini della Polizia Municipale e le autorità comunali che hanno disposto la bonifica dei luoghi vista la presenza di rifiuti di vario genere.