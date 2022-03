L’Almanacco del 30 marzo 2022

Almanacco del 30 marzo 2022:

Santi del giorno: San Giovanni Climaco (Abate)

Beato Amedeo IX di Savoia (Duca, Terziario francescano)

San Leonardo Murialdo (Sacerdote)

San Clino (o Clinio, Abate)

San Donnino (Martire in Macedonia)

San Regolo (Vescovo)

Sant’Osburga di Coventry (Badessa)

Etimologia: Amedeo, il nome si è sviluppato nel Medioevo, come variante del latino “amadeum” o “amadeus”, “che ama Dio”. E’ un nome tradizionalmente usato in Casa Savoia e per questo popolare in tutta Italia..

Proverbio del giorno:

Marzo non ha un dì come l’altro.

Aforisma del giorno:

Chi si adatta bene alla povertà è ricco. (Seneca)

Accadde Oggi:

1876 – A Trieste inaugurato il primo trasporto pubblico: Ancor prima che le automobili conquistassero la strada, nella Trieste “asburgica” ci si pose il problema di come far viaggiare in maniera più rapida persone e merci, all’interno del perimetro cittadino. Quella linea urbana passò alla storia come il primo esempio di servizio di trasporto pubblico italiano.

1791 – La Francia adotta il metro come unità di misura: «L’Assemblea Nazionale, considerando che per arrivare a stabilire l’uniformità dei pesi e delle misure […] è necessario fissare un’unità di misura naturale ed invariabile […] decreta che sia adottata la grandezza del quarto di meridiano terrestre come base del nuovo sistema di misure.» Con quest’atto ufficiale, approvato il 30 marzo 1791, il governo rivoluzionario francese adottò ufficialmente come unità di lunghezza la decimilionesima parte del quarto di meridiano, dal polo Nord all’equatore. Il termine “metro” (dal greco metron, “misura”) fu acquisito successivamente, quando nel 1795 s’istituì il sistema metrico decimale.

Sei nato oggi? Il tuo temperamento è segnato dalla dolcezza e dalla capacità di comprendere ed assecondare le esigenze degli altri. Nel lavoro saprai essere un eccellente collaboratore, sarai apprezzato e avrai considerevoli soddisfazioni economiche. In amore sei molto riservato. Il tuo fascino sottile fa diverse vittime. Avrai probabilmente due relazioni importanti e, forse, due matrimoni.

Celebrità nate in questo giorno:

1964 – Tracy Chapman: È una delle cantautrici folk più popolari dagli anni Ottanta in poi, apprezzata per la voce carezzevole e lo stile raffinato dei testi. Nata a Cleveland, in Ohio.

1945 – Eric Clapton Se un certo Chuck Berry arrivò a definirlo L’uomo del Blues, vuol dire che ne aveva scoperto la mano “divina” (“Dio” tra l’altro è uno dei suoi soprannomi più noti) di chitarrista.

1853 – Van Gogh: Inarrivabile esempio di genio artistico folle e incompreso, con capolavori insuperabili quali Campo di grano con volo di corvi e Notte stellata diede inizio all’arte moderna. Nato a Groot Zundert.

Scomparsi oggi:

2013 – Franco Califano: Tra i fan era noto con il soprannome di Er Califfo, per il pubblico italiano è stato uno dei cantautori e parolieri più prolifici di sempre (400 canzoni), cantore dell’amore.

2007 – Franco Cosimo Panini: È il re delle figurine che lanciò insieme ai fratelli negli anni Sessanta, facendone un fenomeno sociale e culturale, prima che uno straordinario successo editoriale. Nato a Maranello.