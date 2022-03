Giocare con bambole reborn toddler: 7 benefici insospettabili

Se avete dei bambini, siete consapevoli dell’importanza del gioco per loro. Giocare è una fantastica opportunità per i bambini di mostrare la loro immaginazione e creatività.

Giocare con le bambole reborn è uno dei modi più popolari per molti bambini per farlo. Permettere ai bambini, sia maschi che femmine, di giocare con le bambole reborn ha numerosi vantaggi. Ecco alcuni esempi.

Le bambole reborn aiutano i bambini a sviluppare le abilità motorie

Giocare con i bambolotti reborn aiuta a sviluppare le abilità motorie del bambino. Quando i bambini giocano con i neonati realistici, esercitano la destrezza e la forza dei muscoli delle mani e delle dita.

Questo include l’allacciare e l’allentare la tutina della bambola e l’abbottonare il cappotto del giocattolo. Tutte queste attività lavorano insieme per aiutare i vostri bambini a costruire le abilità motorie di cui avranno bisogno per il resto della loro vita.

Le bambole realistiche ispirano la creatività.

Giocare con le bambole che sembrano vere e altri giocattoli richiede molta immaginazione. Quando consegnate una bambola al vostro bambino, egli inizia immediatamente ad immaginare tutte le possibilità.

Questa bambola realistica sarà un bambino che deve essere accudito? Sarà un amico che viene a giocare? Il potenziale inventivo dei vostri figli non ha limiti!

L’indipendenza è rafforzata dalle reborn dolls

Quando un bambino gioca con una bambola reborn, si impegna spesso in un gioco di ruolo. Questo include dare da mangiare, fare il bagno, vestire e spogliare la bambola. L’indipendenza di un bambino viene aumentata attraverso il gioco di ruolo con le bambole.

Si insegna loro come vestirsi e svestirsi. Si può insegnare loro a nutrirsi da soli, a prendersi cura della loro igiene e persino a usare il bagno da soli.

La comunicazione è incoraggiata con le bambole di silicone.

Un altro vantaggio di giocare con le bambole che sembrano bambini veri, è che permette ai bambini di comunicare. Quando i bambini giocano con le neonate realistiche, spesso si impegnano in lunghi dialoghi con loro.

Questo è un approccio fantastico per i bambini per esprimersi e acquisire eccellenti capacità di comunicazione.

La cura è favorita.

I bambini imparano a prendersi cura di un altro essere quando giocano con le bambole reborn. Nonostante il fatto che una bambola non sia viva, i bambini spesso la scambiano per un bambino vero o un compagno.

I bambini sviluppano un senso di cura come risultato di questo, e imparano a prendersi cura degli altri.

I neonati realistici aiutano lo sviluppo sociale

Il gioco con il bambolotto reborn può anche aiutare lo sviluppo sociale del tuo bambino. I bambini imparano a condividere e a fare a turno quando giocano insieme.

Imparano come interagire e collaborare l’uno con l’altro. Per una sana crescita sociale, tutte queste abilità sono necessarie.

L’empatia viene insegnata attraverso le bambole.

I bambini imparano a simpatizzare con gli altri quando giocano con le bambole reborn toddler. Imparano a immedesimarsi nell’altra persona e a mettersi nella sua posizione.

Questa è una lezione preziosa che i bambini applicheranno per tutta la vita quando incontreranno nuove persone.

Le reborn dolls possono aiutare i bambini ad affrontare le loro emozioni.

Il gioco delle bambole può anche aiutare i bambini ad affrontare le loro emozioni. Quando i bambini sono tristi, arrabbiati o spaventati, spesso possono esprimere i loro sentimenti giocando con i bambolotti che sembano veri.

Questo è un modo costruttivo per i bambini di esprimersi e lavorare attraverso le loro emozioni.

Le bambole in silicone forniscono un senso di appartenenza

Le bambole reborn femmine e maschio forniscono ai giovani un senso di appartenenza. Non sono più bambini quando giocano con le bambole.

Diventano madri, padri, infermiere, medici e una varietà di altre professioni. Questo permette ai bambini di sperimentare diversi ruoli nella vita finché non ne trovano uno che gli piace.

Il gioco di finzione è reso possibile

Una delle parti più cruciali del primo sviluppo è il gioco di finzione. Permette ai bambini di scoprire cose nuove ed esplorare il mondo che li circonda.

Le possibilità di giocare per finta sono illimitate quando i bambini hanno bambole realistiche con cui giocare.

Giocare con bambole reborn, grandi o piccoli, ha numerosi vantaggi.

Incoraggiare l’immaginazione, sviluppare le abilità motorie, favorire un senso di cura, aumentare l’indipendenza, insegnare l’empatia, aiutare lo sviluppo sociale, incoraggiare la comunicazione, fornire un senso di appartenenza, fornire opportunità per il gioco di finzione e aiutare i bambini a gestire le emozioni sono solo alcuni dei vantaggi.

Tutti questi vantaggi sono fondamentali per uno sviluppo sano del bambino. Considerate di investire in una bambola che sembra vera se state cercando un giocattolo che aiuti il vostro bambino a svilupparsi in vari modi. Più avanti nella vita, vi ringrazieranno per questo.