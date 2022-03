Ad Agropoli la consegna dell’Albero di Falcone

AGROPOLI. Presso l’aula Magna dell’IIS Vico – De Vivo, giovedì 31 marzo alle ore 10.30, il Raggruppamento dei Carabinieri Biodiversità di Caserta e i carabinieri forestali di Agropoli consegneranno una talea dell’Albero di Falcone.

Cos’è l’Albero di Falcone

L’alberello offerto in dono possiede lo stesso genoma della specie macrophilla columnaris magnolioides poiché riprodotto (a talea) dai ramoscelli potati del Ficus che si staglia davanti l’abitazione palermitana dove risiedevano i giudici Giovanni Falcone e la moglie Francesca Morvillo, uccisi dalla mafia il 23 maggio del 1992 insieme agli agenti di scorta.

L’“Albero Falcone” è un sempreverde, diventato un monumento vivente simbolo di una società libera dalle mafie e non solo a Palermo, ma in tutta Italia. È per questo che dallo scorso aprile rientra nel progetto “Un Albero per il Futuro”, promosso dal Ministero della Transizione Ecologica, che prevede l’impianto (fino al 2002) di più di 500mila esemplari di flora autoctona da diffondersi per mezzo dei Reparti Carabinieri Biodiversità in collaborazione con gli istituti scolastici del territorio nazionale, contribuendo così ad un significativo risparmio di Co2.

Parteciperanno all’evento in presenza gli alunni della classe 3E SIA nell’ambito del PCTO “Green Jobs”

Il programma

Ore 10:20

Accoglienza degli ospiti

Ore 10:30 – Interventi

Saluti della DS Dr.ssa Teresa Pane

Raggruppamento Carabinieri Biodiversità Caserta

Corpo Forestale di Agropoli

Teresa D’Onofrio, Referente Libera di Agropoli

Pasquale Longo, Presidente Legambiente Paestum Capaccio

Mario Salzano Presidente Legambiente Agropoli

Ore 11.20

Consegna dell’Albero di Falcone

Le oltre mille gemme provenienti dall’Albero Falcone sono state replicate presso il Centro Nazionale Carabinieri per la Biodiversità di Pieve Santo Stefano, in provincia di Arezzo. Le talee sono poi state consegnate al raggruppamento Carabiniri Biodiversità di Caserta che consegneranno una pianta dell’Albero di Falcone anche Agropoli.