Nuovi parcheggi a Capaccio Paestum: comune cerca aree

CAPACCIO PAESTUM. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Franco Alfieri, al lavoro per individuare nuovi parcheggi a Capaccio Paestum. L’obiettivo dell’Ente è quello di incrementare le aree di sosta in particolare durante la stagione estiva.

Nuovi parcheggi a Capaccio Paestum: l’obiettivo dell’Ente

Un modo per garantire nuovi servizi e facilitare l’accesso alle aree di interesse del territorio: non solo i siti culturali ma anche le spiagge e il lungomare.

Ma l’obiettivo è anche quello di facilitare la partecipazione agli eventi, il cui programma è già in fase di elaborazione.

Le nuove aree sosta

Al fine di garantire nuovi parcheggi a Capaccio Paestum, dunque, l’esecutivo Alfieri ritiene necessario reperire la disponibilità di aree private per ‘istituzione di ulteriori aree di sosta.

In particolare in prossimità della fascia costiera, del Parco Archeologico di Paestum, e delle aree contigue al vicolo delle Tavernelle. Quest’ultimo è divenuto di recente un nuovo attrattore, in quanto vero e proprio centro enogastronomico e del divertimento giovanile. Un punto di riferimento per la movità cittadina.

Spetterà agli uffici procedere in tal senso, come già avvenuto lo scorso anno. Una volta individuate le aree saranno sottoscritti accordi con i proprietari. Quindi si procederà all’istituzione dei parcheggi che saranno attivi entro l’estate.