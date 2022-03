L’Almanacco del 29 marzo 2022

Almanacco del 29 marzo 2022:

Santi del giorno: San Secondo di Asti (Martire)

Beato Bertoldo (Priore generale dei Carmelitani)

San Ludolfo di Ratzeburg (Vescovo)

Etimologia: Secondo, deriva dal latino Secundus, e assume il chiaro significato di “secondo”. Era il nome attribuito al secondogenito.

Proverbio del giorno:

Sentire e non ridire è buon servire.

Aforisma del giorno:

E’ cosa egregia imparare a morire. (Seneca)

Accadde Oggi:

1795 – Primo concerto di Beethoven: «O voi che pensate o dite ch’io sono acrimonioso, pazzo e misantropo, quale ingiustizia mi fate!» L’ultimo accorato messaggio lasciato da Beethoven nel suo testamento spirituale dà l’idea del clima di incomprensione che circondò la sua esistenza. Dai dolori familiari all’ingeneroso paragone con Mozart, passando per la precoce sordità, innumerevoli furono gli ostacoli che dovette superare per affermarsi come genio precursore del Romanticismo musicale ed entrare nell’Olimpo dei grandi della lirica.

Sei nato oggi? Tutte le tue azioni sono guidate da radicati principi ispirati ad un solido ideale di giustizia. La tua equità ti procurerà la stima e l’appoggio di persone importanti che potranno aiutarti nella carriera. L’amore nella tua vita è fondamentale e troverai un partner che saprà apprezzare la tua generosità e il tuo calore umano. Insieme avrete una vita serena in un ambiente a stretto contatto con la natura.

Celebrità nate in questo giorno:

1939 – Terence Hill: Prima tirava cazzotti con l’inseparabile Bud Spencer, oggi investiga tra una preghiera e una cavalcata nel bosco, confermandosi uno degli attori più amati dal pubblico di tutte le età.

1964 – Elle Macpherson: Bellezza, successo e senso degli affari sono gli ingredienti della sua sfavillante carriera come modella, attrice e imprenditrice. Australiana di Sidney, arriva sulle passerelle internazionali a 17 anni.