Sapri, al via tirocini per 40 percettori del reddito di cittadinanza

SAPRI. Il Piano di Zona S/9 – Sapri Comune Capofila, punta ad individuare 40 soggetti da impiegare in Tirocini di inclusione sociale al fine ai percettori del reddito di cittadinanza, una esperienza di accrescimento professionale e di inclusione.

I tirocini verranno effettuati presso aziende o enti pubblici individuati tramite avviso pubblico.

Tirocini presso il Piano di Zona S9: finalità e requisiti

I Tirocini saranno destinati a beneficiari del reddito di cittadinanza residenti in uno dei 17 Comuni facenti parte dell’Ambito S9 ed in possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione dell’istanza:

essere in età lavorativa; essere percettori del Reddito di Cittadinanza; abbiano sottoscritto apposito Patto di Servizio presso il Centro per l’impiego territorialmente competente o siano in attesa di essere convocati dal CPI per la sottoscrizione del patto e/o abbiano sottoscritto il progetto personalizzato di presa in carico da parte del Servizio Sociale; non siano inseriti in altri progetti lavorativi e/o formativi e/o borse lavoro; non beneficiano di altre misure di sostegno al reddito.

Presentazione delle domande

Le domande dovranno essere indirizzate al Piano di Zona Ambito S9 – Comune Capofila Sapri – e pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 22/04/2022.

Per ogni ulteriore informazione in merito, ci si può rivolgere presso gli uffici comunali (Ufficio Politiche Sociali) e/o presso l’Assistente Sociale in servizio presso i comuni.