Salvitelle, Pasquale Buccino nuovo responsabile Anpana

SALVITELLE. Il distaccamento di Salvitelle dell’Anpana ha un nuovo responsabile. Si tratta di Pasquale Buccino. La nomina da parte dell’ispettore regionale Vincenzo Senatore è arrivata nei giorni scorsi.

A lui il compito di coordinare e gestire le attività che la onlus svolgerà sul territorio. L’Anpana ha oltre 70 sedi in tutta Italia ed anche altre in Europa ed Africa. Essa svolge in particolare attività finalizzate alla tutela dell’ambiente.

Per Pasquale Buccino un nuovo incarico nel settore: nel febbraio scorso, infatti, era stato nominato anche responsabile al servizio di prevenzione e protezione ambientale dell’Aiasp, l’Associazione Italiana Ambientale Sicurezza e Prevenzione.