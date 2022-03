L’Almanacco del 28 marzo 2022

Almanacco del 28 marzo 2022:

Santi del giorno: San Sisto (Papa)

San Gontrano (Re dei Franchi)

San Cono (Conone) di Naso (Monaco basiliano)

San Bojan detto Enravota (Protomartire bulgaro, Principe)

San Castore di Tarso (Martire)

San Proterio (Patriarca di Alessandria)

Sant’Ilarione di Pelecete (Egumeno, Abate)

Etimologia: Sisto, variante di Sesto, nome numerale mutuato dall’aggettivo latino “sextus”, “sesto” e dato al sesto nato, ebbe larga diffusione tra le prime comunitŕ cristiane, al punto da nominare ben tre Papi, nei primi secoli della nostra era.

Proverbio del giorno:

Quando marzo va secco, il gran fa cesto e il lin capecchio.

Aforisma del giorno:

Sigillo di smeraldo in una guarnizione d’oro è la melodia dei canti unita alla dolcezza del vino. (Siracide)

Accadde Oggi:

1959 – La Cina mette fine all’indipendenza del Tibet: Il popolo tibetano ha vissuto per secoli in autonomia sul tetto del mondo, tra spiritualità e lavoro della terra. Un clima di libertà e di quiete infrantosi contro le mire espansionistiche della più grande repubblica socialista di sempre, che con la forza continua a tenere prigioniero quel popolo.

Sei nato oggi? Ami molto la tua libertà, hai grande fiducia in te stesso e sei molto coraggioso. In alcuni periodi della tua vita la fortuna ti assisterà in modo particolare e se saprai approfittarne, otterrai straordinari successi. In amore sei molto romantico e hai qualche difficoltà nell’accettare gli inevitabili compromessi che la vita a due comporta. La solitudine, d’altra parte, non fa per te e dunque dovrai imparare a considerare le cose con occhio più realistico.

Celebrità nate in questo giorno:

1986 – Lady Gaga: Artista pop tra le più amate del pianeta, all’indubbio talento artistico accompagna uno stile eccentrico che la distingue dai suoi colleghi. Nata a New York da famiglia di origini italiane.

1483 – Raffaello Sanzio Pittore e architetto tra i più rappresentativi del Cinquecento, con Leonardo e Michelangelo completa la triade dei grandi maestri del Rinascimento italiano. Nato ad Urbino.

1914 – Guido Carli: Economista e politico, fu una figura centrale della vita istituzionale ed economica dell’Italia del secondo Novecento. Nato a Brescia e morto a Spoleto nell’aprile del 1993.

Scomparsi oggi:

2017 – Christine Kaufmann: Nata a Lengdorf (nella Baviera), per circa un ventennio è stata una delle attrici tedesche più note. Da adolescente ha debutta nel cinema in una pellicola di Camerini, “Primo amore”, specializzandosi in seguito nel genere “peplum”, ossia il filone storico legato ai contesti biblici o al periodo delle civiltà greca e romana. Insignita del Golden Globe per la “migliore attrice debuttante” nel 1962, ha recitato anche accanto al Principe della risata nella famosa commedia “Totò, Fabrizi e i giovani d’oggi”.

1985 – Marc Chagall: Le tradizioni della natia Russia, i ricordi dell’infanzia, l’amore per gli animali domestici. Questi i temi ricorrenti della produzione di un artista di straordinaria suggestione. Nato a Vitebsk.