I no vax tornano a scuola, ma non potranno stare con i ragazzi

Dal primo aprile i no vax potranno rientrare a scuola. Insegnanti e bidelli saranno in classe, ma non potranno stare a contatto con gli studenti. E c’è un rebus: cosa faranno? Il problema è soprattutto per i prof e c’è malcontento tra i dirigenti che non sanno cosa far fare ai no vax.

Prof e docenti no vax a scuola: i rebus

Le direttive del Ministero, infatti, non chiariscono nulla in merito, c’è solo la certezza che potranno ritornare sul posto di lavoro.

Diversi i docenti, anche nel salernitano, che hanno scelto di non vaccinarsi e quindi di perdere temporaneamente lavoro e stipendio. Quando torneranno presso i loro istituti non avranno comunque la possibilità di svolgere le naturali mansioni.

L’auspicio dei dirigenti scolastici è che in questi giorni, entro il 31 marzo, il Ministero chiarisca la situazione.