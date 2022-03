Dal Cilento al Primo Maggio “I Dolori del Giovane Walter” in gara per suonare sul palco del festival

I Dolori Del Giovane Walter sono una band nata da un’idea di Walter Valletta, giovane cantautore cilentano che per diversi anni ha portato avanti un progetto da solista.

Fresca di un contratto con la Supermota Publishing (Urtovox), la band ha rilasciato già due singoli che gli hanno permesso di arrivata anche su MTV.

Il primo, “Piano”, gli ha permesso di partecipare al premio Pigro Ivan Graziani, arrivare in finale al Supernova Contest (Color Fest) ed essere tra i selezionati da MTV New Generation come band emergente della settimana per MTV Brand New.

Il 2022 si apre con l’uscita del loro secondo singolo “Truman Show” pubblicato assieme al video ufficiale che vede in regia di nuovo Marco Jeannin. Il videoclip è un successo di critica ed è molto apprezzato anche dagli addetti ai lavori. In appena 3 settimane il singolo ottiene oltre sessantamila visualizzazioni su YouTube e più di ventimila riproduzioni su Spotify, portando i ragazzi ad entrare in alcune tra le più importanti playlist di musica indie e a girare in alta rotazione su numerose radio locali e nazionali, nonché in tv nella programmazione di MTV Hits Italia.

Già in finale al Tour Music Fest a Roma, nel 2019, e in finale al Rockcontest di Controradio a Firenze (in cui sono selezionati tra oltre 1000 band in tutta Italia), I Dolori del Giovane Walter tentano, ora, di calcare il palco del concertone del Primo Maggio.