Cinque ore per donare: il cuore dei donatori di sangue della Valle del Calore

ROCCADASPIDE. Un pullman per donare il sangue. E’ l’iniziativa dei donatori della Valle del Calore, costretti da Roccadaspide e i centri limitrofi a raggiungere Vallo della Lucania per compiere il loro gesto di solidarietà. Un modo per rispondere positivamente alla richiesta dei Donatori Volontari di Sangue del Cilento.

I donatori di sangue della Valle del Calore a Vallo per donare

Dall’associazione avevano rivolto un appello alle donazioni e, non essendo possibile donare presso l’ospedale di Roccadaspide, i volontari hanno fatto un’ora di viaggio per raggiungere il “San Luca” e qui hanno atteso pazientemente circa tre ore prima di ripartire e sobbarcarsi un’altra ora di viaggio.

Il commento

“Il donatore di sangue è un volontario e come tale ha insito il senso di altruismo e di responsabilità verso il prossimo e verso il proprio territorio. Un atto tanto nobile e prezioso va assolutamente incoraggiato e sostenuto”, commentano dall’associazione.

Le criticità

Purtroppo il centro trasfusionale di Roccadaspide è chiuso (leggi qui). Non è più possibile donare, almeno non per il momento. Negli ultimi giorni diversi gli appelli alla riapertura dell’unità per le donazioni di sangue di Roccadaspide. Alle richieste delle istituzioni si è ora aggiunto anche quello dei volontari.