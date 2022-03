Casal Velino aderisce all’iniziativa “Posidonia Oceanica”

CASAL VELINO. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Silvia Pisapia, ha deciso di aderire all’iniziativa “Posidonia Oceanica- un futuro da salvare”.

Cos’è la Posidonia Oceanica e perchè è importante

La Posidonia Oceanica, è una pianta marina endemica presente lungo molte aree costiere italiane, tra cui Casal Velino; e può formare delle vere praterie su fondali sabbiosi in acque limpide.

La presenza di Posidonia è considerata un buon indicatore delle qualità delle acque marino- costiere per la sensibilità alle alterazioni delle condizioni ambientali.

L’Associazione “A’ Mare Casal Velino”, ha richiesto il patrocinio morale, un contributo e la collaborazione del Comune; al fine di poter realizzare il progetto sperimentale che, partendo dalle linee ISPRA- Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale– prevede un’attività di informazione e sensibilizzazione rivolta ai residenti e ai turisti che frequentano il litorale di Casal Velino sull’importanza del mantenimento della Posidonia.

Ecco le finalità dell’iniziativa Posidonia Oceanica

L’iniziativa, verrà gestita, da volontari, con il patrocinio morale, il supporto e la collaborazione dell’amministrazione; consisterà nel realizzare un’adeguata campagna informativa; attraverso le pagine social, organizzare incontri con gli alunni dei vari plessi, durante i quali introdurre gli argomenti e consegnare del materiale informativo presente sul sito ISPRA. Organizzare un convegno per trattare il tema con esperti e studiosi del settore Arpac con la presenza del Codacons.

Il commento

“Supportiamo e condividiamo gli obiettivi dell’iniziativa, come amministrazione proviamo ad essere sempre attenti alle esigenze ai villeggianti e alle iniziative da mettere in campo. In special modo, dopo l’emergenza sanitaria, i turisti che arriveranno nel nostro Comune, dovranno godere di tutti comfort e di indicazioni; anche cartelloni, che li aiuti a migliorare il soggiorno. Lo scopo principale di questa iniziativa, è quella di valorizzare e preservare il nostro patrimonio; puntando anche alla destagionalizzazione“- così fanno sapere dal palazzo di città.

Il Comune, inoltre, metterà a disposizione, quando necessario, tutto ciò che può servire per l’organizzazione degli incontri, come cartellonistica, attrezzature necessarie, mettendo a disposizione anche degli operai addetti alla manutenzione del patrimonio