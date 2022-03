Cannalonga: fondi PNRR per interventi sul territorio comunale

Il Comune di Cannalonga, guidato dal sindaco Carmine Laurito, programma diversi interventi sul territorio comunale finanziabili attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Fondi Pnrr: i progetti di Cannalonga

Al fine di favorire gli investimenti, infatti, sono assegnati agli enti locali, per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.

Si tratta di contributi soggetti a rendicontazione nel limite di 85 milioni di euro per l’anno 2020, di 128 milioni di euro per l’anno 2021, di 320 milioni di euro per l’anno 2022, di 350 milioni di euro per l’anno 2023 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031.

Ecco gli interventi in programma:

L’Ente ha pianificato degli interventi di “efficientamento energetico alla “Sala Comunale Polifunzionale” ubicata in Via II Variante dell’abitato di Cannalonga” nell’importo complessivo di € 660.432,04.

L’amministrazione comunale ha poi programmato lavori di “Sistemazione idrogeologica del vallone Spartitore”, per un importo complessivo di € 1.599.708,00 e lavori di “Sistemazione e messa in sicurezza delle strade comunali “Mangine” e “Sernia”, per un importo complessivo di € 755.331 ,82.

Sono stati approvati pertanto i relativi studi di fattibilità tecnica ed economica, per la determinazione della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad interventi coerenti con il PNRR ed in particolare con le aree di intervento del PNRR.