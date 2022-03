A Pollica i bambini progettano idee per i più piccoli

POLLICA. Il “nascondino nel borgo”e il “parco del tesoro”, attività rivolte ai bambini per conoscere le erbe spontanee e il loro utilizzo in cucina. Queste le idee vincitrici di «Hack the village!», il primo hackaton di comunità che si è svolto a Pollica nel corso della Pollica digital week, organizzata da Future food institute e Comune di Pollica.

Partner della manifestazione fondazione Italia digitale, Pa social, IgersItalia, Europe direct Salerno, Rinnovabili e Adnkronos. A presentare l’hackathon Stefano Pisani, sindaco di Pollica, Sara Roversi, presidente di Future food institute, e Massimo Calzoni, referente per le attività di accompagnamento di Invitalia. I vincitori sono un gruppo di bambini del territorio che hanno proposto l’organizzazione di percorsi coinvolgenti per favorire l’integrazione con i bambini che trascorrono le vacanze nel borgo di Pollica.

Il primo hackaton di comunità, organizzato in collaborazione con Invitalia, nasce allo scopo di progettare il futuro dei borghi insieme alla comunità locale, a studenti, sviluppatori, agricoltori, professionisti e appassionati provenienti dal territorio e non.

L’obiettivo è trovare insieme soluzioni ai problemi che sentono più vicini e proporle a sindaci e stakeholders locali.