Sfugge a posto di blocco, arrestato 39enne

Gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Eboli (SA) nel corso di specifici servizi di vigilanza autostradale, hanno tratto in arresto A.C., di anni 39, residente ad Eboli.

In particolare, il personale operante, in viale Barassi di Battipaglia, in prossimità dello Stadio Pastena, ha intimato l’alt ad un veicolo il cui conducente non si è fermato ma ha tentato la fuga. Prontamente gli agenti hanno inseguito l’autovettura e l’hanno bloccata dopo una breve corsa.

Le successive verifiche del caso hanno accertato che a carico della persona fermata, al momento sprovvista di documento di riconoscimento, pendeva un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, per cumulo di pene, scaturenti da diversi reati contro il patrimonio, tra cui furto, furto con destrezza, ricettazione ed estorsione.

Dopo gli atti di rito, l’arrestato è stato associato presso il carcere di Vallo della Lucania dovedovrà scontare la pena di 5 anni, 6 mesi e 20 giorni di carcerazione.