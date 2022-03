Natura e relax nell’isola di Formentera

Appartenente all’arcipelago delle Baleari, la piccola Formentera, non ha nulla da invidiare a lontani paradisi caraibici. Spiagge languite da acque cristalline ed un’atmosfera sospesa tra sogno e realtà, rendono questa meta una delle più ambite per le prossime vacanze estive.

Grazie ai numerosi voli che collegano gli aeroporti italiani a quello della vicina isola di Ibiza (Formentera si raggiunge solo con il traghetto) approdare su questo fazzoletto di terra è molto semplice. Iniziare fin da ora la ricerca di una casa vacanze a Formentera dove poi alloggiare durante il soggiorno e prenotarla on-line vi permetterà di risparmiare tempo e denaro.

Ora non vi resta che conoscere quali siano le spiagge da frequentare, le passeggiate più belle per entrare in contatto con madre natura e, soprattutto, i chiringuitos dove rilassarvi rigorosamente con i piedi nella sabbia.

Le spiagge imperdibili

Il mare cristallino e le spiagge che digradano verso fondali limpidi sono sicuramente il motivo per cui, ogni anno, migliaia di turisti scelgono l’isola come meta delle loro vacanze. Nulla è infatti più rilassante di un bagno nel mare di Formentera, dove ogni spiaggia è degna di una cartolina.

Ses Illetes e Playa de Llevant per esempio, sono due spiagge che si sviluppano su una lingua di sabbia che si protende nel mare: esiste infatti un punto in cui, potrete vederlo sia alla vostra destra che alla vostra sinistra.

Per accedere a questo spettacolo è necessario pagare un piccolo pedaggio: il denaro raccolto, serve ogni anno al Consell Insular di Formentera, per proteggere e mantenere il delicato ecosistema di questo luogo; le spiagge infatti appartengono al Parque Natural di Ses Salines.

Uno scenario differente ma sempre molto suggestivo, è quello vi apparirà andando alla famosa Calò des Mort, una caletta situata nel versante meridionale dell’isola. Si trova esattamente a Migjorn e rappresenta uno degli “spot” più fotografati di Formentera.

Potrete ammirare una vera e propria piscina naturale in cui le numerose sfumature del mare regalano uno spettacolo unico. La spiaggia di questa caletta purtroppo è molto piccola quindi, se vorrete assicuravi un posto con il vostro ombrellone, dovrete arrivare di prima mattina!

Se invece amate le comodità, la località di Es Pujols, centro nevralgico dell’isola, vanta un’estesa spiaggia costeggiata da bar e ristoranti. Qui potrete trovare il vostro angolo di paradiso senza problemi di sorta.

La sua bellezza naturalistica sommata alla praticità dei servizi la rendono una delle spiagge più frequentate. Se poi amate praticare qualche sport a contatto con il mare qui troverete un centro specializzato nel noleggio di sup e canoe.

Infine, le spiaggette situate nel versante nord di Formentera, precisamente nella località di Es Calò, sono caratterizzate dalla presenza di piccoli scogli. Si susseguono l’una affianco all’altra e, la presenza della roccia, dona al mare una svariata gamma di colori: dall’azzurro chiaro al verde smeraldo fino ad arrivare a più intense tonalità di blu.

Per ammirare questa tavolozza e, per gustare ottimi piatti a base di pesce, vi suggeriamo di pranzare nei due ristoranti con terrazza che si trovano nelle immediate vicinanze. Il vostro gusto e la vostra vista ne usciranno più che appagati!

I circuiti verdi

Esplorare l’isola a piedi, o in bicicletta, è il modo migliore per ammirarla da vicino e percepire tutti i suoi profumi. Le numerose piante aromatiche, che crescono spontaneamente, regalano infatti a Formentera una fragranza difficile da dimenticare. Per immergersi dunque nella sua essenza, per conoscerla da un punto di vista inedito, intraprendere uno dei tanti circuiti verdi, rappresenta la giusta alternativa.

Da diversi anni a questa parte, l’ente del turismo, ha codificato una mappa di ben 32 percorsi con oltre 100 km di cammino. Ben segnalati grazie alla presenza di appositi cartelli, vantano una tale varietà in termini di distanza e punti di interesse che non potrete non trovare quello più adatto a voi.

Non c’è infatti bisogno di essere esperti camminatori: alcuni percorsi coprono distanze brevi e sono comunque in grado di farvi conoscere gli scorci più autentici dell’isola.

Tra questi segnaliamo per esempio il Camì de Ses Vinyes, un sentiero che collega la località di Es Pujols a quella di Sant Ferran. È lungo appena 1300 metri e permette di ammirare le vigne di Formentera. A pochi è noto che sull’isola si produce un ottimo vino dal sapore intenso e corposo.

In questo tragitto vedrete solo una piccola parte di terreno coltivato, poichè, la maggior parte della produzione avviene nella località di La Mola. La strada, come molti dei percorsi verdi, è un antico sentiero che un tempo era percorso da uomini a cavallo o da asini che trainavano i carretti.

Un altro percorso interessante, che si può fare anche in bicicletta, è quello che collega il porto di La Savina alla magnifica spiaggia di Ses Illetes. Si sviluppa principalmente lungo la strada che costeggia le saline di Formentera e, soprattutto al tramonto, è possibile osservare un gioco di colori straordinario.

Osserverete anche il canale Sa Sequi, rinomato per la limpidezza delle sue acque. Prima di arrivare a Ses Illetes incontrerete anche la piccola spiaggia di Es Cavall d’en Borras, un luogo poco conosciuto e di rara bellezza. Il tempo stimato per percorrere questo itinerario in pianura è di 50 minuti a piedi oppure 15 in bicicletta.

Infine segnaliamo un sentiero dedicato ad esperti camminatori: il Camì de Sa Pujada. Questo percorso, dichiarato Bene di Interesse Culturale, collega il paesino di Es Calò a quello di El Pilar di La Mola. Si tratta di una strada antica, percorsa in passato da monaci, che risiedevano in un monastero sull’altopiano di La Mola. Lungo circa 4 chilometri e con un dislivello di 141 metri, questo tragitto assicura splendide vedute dall’alto ed una totale immersione nei profumi dell’isola.

Data la sua pendenza, affrontatelo nei momenti in cui il sole è più tiepido: al mattino presto o all’imbrunire. Ricordatevi inoltre di portare con voi dell’acqua poiché potreste essere assetati durante la salita! I paesaggi e gli scorci offerti da questo sentiero sono in assoluto tra i più suggestivi di Formentera.

La magia del tramonto

Quando il sole saluta il giorno, lo spettacolo del tramonto si manifesta in tutta la sua bellezza. È questo il momento in cui, tutti i vacanzieri, vanno alla ricerca del loro chiringuito preferito per gustare un aperitivo. Essendo un’isola poliedrica, Formentera propone location dai gusti più disparati: che siate alla ricerca di atmosfere trendy oppure di semplici chiringuitos dall’allure selvaggia, avrete l’imbarazzo della scelta.

Uno dei locali più iconici e longevi è sicuramente il Piratabus, sulla spiaggia di Migjorn. Qui non ci sono fronzoli ed orpelli e, nella sua estrema semplicità, questo chiringuito offre uno dei mojito più buoni dell’isola! Non è raro che ci sia una fila lunghissima per ordinarne uno… armatevi di pazienza e sarete ben ricompensati.

Inoltre, ciò che caratterizza questo chiringuito è la musica. La meravigliosa canzone “Con te partirò” di Andrea Bocelli, è trasmessa come sottofondo dagli altoparlanti installati vicino alla scogliera. La potente melodia, non fa altro che accrescere il pathos mentre si ammira il sole che scende nel mare.

Poco distante c’è il chiosco Lucky, un bar gestito da simpatici ragazzi bolognesi. Per l’aperitivo vi incontrerete numerosi turisti: famiglie con bambini, gruppi di giovani e soprattutto i veri amanti dell’isola. È qui che si danno appuntamenti coloro che, anno dopo anno, scelgono Formentera come meta delle loro vacanze.

Di tutt’altro sapore è invece Chezz Gerdi, ristorante alla moda che si trova sulla spiaggia di Es Pujols. Famoso per ospitare l’hippy van con la scritta Formentera, qui si svolgono aperitivi a ritmo di musica. L’ambiente è decisamente glamour e i cocktail proposti di sono di altissima qualità.

Infine, uno dei locali più amati anche dai vip che frequentano Formentera, è sicuramente il Sa Sequi. Si trova vicino alla spiaggia di Es Cavall d’en Borras e il suo stile informale lo rende un luogo autentico e sincero. Dopo l’aperitivo potrete anche fermarvi per cena nella zona adibita a ristorante.

Formentera è ricca di luoghi, scorci e spiagge più o meno conosciute. È davvero difficile raccontarne l’essenza in poche righe… l’unica cosa che possiamo assicurarvi è che l’isola vi rapirà il cuore e la mente. Chi la visita una volta non può più farne a meno!