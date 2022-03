Dibattito pubblico su Alta Velocità: Sapri si candida ad ospitare un incontro

SAPRI. La città di Sapri sia sede di uno degli incontri del dibattito pubblico sull’alta velocità. A chiederlo il sindaco Antonio Gentile, in una nota inviata a Roberto Zucchetti, coordinatore del dibattito pubblico. Il primo cittadino era già intervenuto ad un altro incontro ma da remoto, per illustrare le ragioni del territorio. Ora la proposta di confrontarsi in loco con Rfi e le altre parti in causa.

Dibattito pubblico su Alta Velocità a Sapri: la richiesta

La richiesta giunge «Considerato che durante l’audizione di venerdì 18 marzo individuava “la discesa a mare”

come una delle tematiche più importanti da affrontare in questa fase progettuale», scrive Gentile a Zucchetti. Sapri, che punta proprio ad avere questo ruolo, chiede quindi un confronto in loco.

«La tematica riveste carattere di straordinaria importanza strategica e di sviluppo futuro del Paese e quindi anche del nostro ambito», conclude Gentile.