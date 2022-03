Atletica Agropoli: Giuseppe Filpi convocato in nazionale

Giuseppe Filpi, atleta dell’Atletica Agropoli e originario di Novi Velia, è stato convocato dalla Nazionale italiana per il raduno in programma fino al 1 aprile. Il 21enne sarà a Formia con i migliori ostacolisti d’Italia e rientra nella batteria degli Under 23.

Completano la squadra Federica Piazzalunga, Lorenzo Ndele Simonelli, Veronica Besana, Elena Carraro e Giulia Guarriello Hassane Fofana, Mario Lambrughi ed Elisa Maria Di Lazzaro.

Giuseppe Filpi si sta facendo notare con una serie di prestazioni di alto livello. Il giovane viene dall’ottima performance ai Campionati Italiani Assoluti indoor nei 60hs, con il crono di 7.95, che gli è valsa medaglia di bronzo.

La convocazione in nazionale rappresenta l’ennesima soddisfazione per Giuseppe Filpi e la sua società.