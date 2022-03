Dissesto idrogeologico: Altavilla Silentina programma interventi

ALTAVILLA SILENTINA. Il Comune, retto dal sindaco Francesco Cembalo, programma interventi di messa in sicurezza per far fronte al dissesto idrogeologico che rappresenta una criticità sul territorio.

Dissesto idrogeologico, i lavori

Approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per un importo complessivo pari a € 683.294,28 di cui €476.044,77 per lavori e € 55.209,37 di somme messe a disposizione.

La situazione di percorribilità, costituisce un rischio e un pericolo per l’incolumità dei cittadini; per questo motivo si è pensato di far fronte a questo problema procedendo con un’accurata relazione geologica e capire, così, con certezza le cause dei dissesti e mettere in atto una progettazione dettagliata degli interventi necessari per la messa in sicurezza e la mitigazione e la risoluzione del problema.

Si attuerà un piano di interventi volti alla manutenzione straordinaria e l’adeguamento funzionale in difesa del suolo del territorio comunale.

Gli interventi in programma si rendono necessari, a seguito delle problematiche che sussistono sul territorio comunale a seguito del dissesto idrogeologico. Sappiamo che questa criticità, rappresenta un problema che attanaglia il Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Il commento

“E’ nostra priorità, salvaguardare il nostro territorio e soprattutto l’incolumità dei cittadini; intervenendo in modo adeguato per migliorare anche la viabilità, programmando degli interventi mirati per far fronte ad uno dei problemi che insiste sul territorio comunale e che spesso apporta dei notevoli disagi“- così fanno sapere dal Comune.