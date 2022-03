Campania, aumentano minacce ad amministratori e giornalisti

“Preoccupati per la relazione del Viminale sulle minacce rivolte, anche tramite i social, agli amministratori campani. I sindaci sono i principali destinatari degli atti intimidatori e si fa sempre più rilevante l’uso dei social network come modalità aggressiva. I dati sono forniti dal Servizio analisi criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza-direzione centrale della polizia criminale del Viminale, relativi al 2021”.

Così in una nota il segretario regionale della Lega Campania on. Valentino Grant unitamente al consigliere regionale Attilio Pierro, presidente della Commissione Anticamorra e Beni Confiscati della Regione Campania.

Minacce ad amministratori e giornalisti: i dati

Un trand in aumento rispetto all’anno precedente. In particolare, a livello nazionale, si rileva un incremento del 15,7% rispetto al 2020, con 722 episodi di intimidazione registrati nel 2021 rispetto ai 624 del 2020. In Campania siamo passati da 69 a 77 casi.

“Come Lega manterremo alta l’attenzione ad ogni forma di minaccia nei confronti delle istituzioni. Preoccupati anche a seguito delle minacce ai giornalisti, grida giustizia il caso delle minacce al direttore di Cronache. Il nostro è un impegno costante a favore della legalità nella nostra regione. Vietato abbassare la guardia”, concludono Pierro e Grant