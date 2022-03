Scopri Huawei Nova 9

Ci sono molte ragioni per scegliere Huawei Nova 9. Ha un design elegante con un colore accattivante di blu stellato e nero, che ti farà risaltare tra la folla! Inoltre è alla portata di tutti.

Le particolarità di Huawei Nova 9

Nell’ottobre 2021 Huawei ha annunciato in un comunicato stampa, l’uscita sul mercato europeo di un nuovo smartphone di fascia alta, senza PlayStore. Questo è l’Huawei Nova 9, è attualmente disponibile in tutta Europa.

Per poter scaricare e installare applicazioni su questo telefono, è necessario utilizzare App Gallery. Quest’ultimo è l’app store sviluppato da Huawei.

Allo stesso modo, il Nova 9 si basa sul software EMUI 12, preso da Harmony OS. Si basa su AOSP (Android Open Source Project), con Huawei Mobile Services (HMS), come l’App Gallery.

Il Nova 9 è anche incompatibile con il 5G. Il fatto che Donald Trump, avendo implementato misure che vietano a Huawei di sfruttare le tecnologie 5G, nel 2019, può spiegarlo.

Caratteristiche di Huawei Nova 9

Huawei Nova 9 è dotato di un display OLED da 6,57 pollici, con bordi curvi. Visualizza le immagini in Full HD+, con una definizione di 1080 x 2340 pixel. La sua frequenza di aggiornamento è di 120 Hz.

Inoltre, Huawei Nova 9 incorpora un chip Snapdragon 778G, di Qualcomm, e una GPU Adreno 642L.

È inoltre dotato di una ram da 8 GB e di uno spazio di archiviazione di 128 GB.

Per la connettività, Nova 9 offre compatibilità 4G, Bluetooth 5.2 e WiFi 6.

La batteria Huawei Nova 8 offre una capacità di 4300 mAh. Con il sistema di ricarica rapida SuperCharge, la batteria si ricarica completamente in 35 minuti e il 70% in 20 minuti.

Fotosensore quadruplo con fotocamera frontale da 32 MP

Lo smartphone Huawei Nova 9 è dotato di un fotosensore quadruplo. Il sensore principale è 50 MP, un’apertura dell’obiettivo a f / 1.9. Il secondo sensore è da 8 Mpx, con un’apertura dell’obiettivo grandangolare af/2.2.

Per il resto si tratta di una macro da 2 Mpx, apertura f/2.4, e un sensore di profondità di campo da 2 Mpx, apertura f/2.4. La qualità dell’immagine catturata è quindi soddisfacente. Inoltre, cattura più luce. Per la fotocamera frontale, è di 32 Mpx, con un’apertura dell’obiettivo af / 2.0.

Huawei Nova 9 è in grado di scattare in 4K indipendentemente dal sensore utilizzato, dal sensore frontale o dalla fotocamera principale. E grazie a un algoritmo specifico, l’immagine rimane stabile durante la registrazione video.

Può quindi essere utilizzato per le riprese di copertine o per immortalare in video i momenti salienti della vita.

Conclusione

Quando si vuole acquistare un nuovo smartphone, spesso è difficile orientarsi tra la moltitudine di scelte disponibili sul mercato. Se stai affrontando una situazione del genere, perché non provare questa novità di huawei nova 9. Il Smartphone Nova 9 ha tutto. Scegli il colore che più ti si addice, nero o blu.

Circa il suo prezzo di vendita, è di circa 500 euro. Tuttavia, altri siti di e-commerce offrono una struttura di pagamento interessante con un prezzo di vendita competitivo. Per ulteriori informazioni, visita questa pagina dei prezzi di huawei nova 9.